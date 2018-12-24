Звезды Голливуда рассказали о лучших и худших подарках на Рождество

Актер Джейми Фокс (51 год ) - о лучшем подарке

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“Мне было 10 лет. Бабушка подарила мне велосипед с десятью скоростями, машинку, которая ездила на бензине, стол для бильярда и доску. И все в одно Роджество!”

Актер Бредли Купер (43 года) - о лучшем подарке

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“Жезл. Дирижерский жезл, когда мне было восемь лет.”

Актриса Сирша Ронан (24 года) – о лучшем подарке

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“Когда мне было девять лет, я получила на день рождения подарки на тему приключений Гарри Поттера. Это были лучшие подарки в моей жизни".

Актриса Эмили Блант (35 лет) - о худшем подарке

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“Бабушка по ошибке передарила мне мои же подарки, которые я со всей любовью приготовила ей за год до этого.”

Актер и певец Лин Мануэль Миранда (38 лет) – о худшем подарке

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“Мне кажется, худший подарок, который можно получить - это носки. Родители, я могу сам купить себе носки!”

Актриса Эмили Мортимер (47 лет) - о худшем подарке

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“Ах, мне однажды подарили две емкости для льда, причем запакованные в газету. И они даже не были красивыми, просто пластмассовыми.”

Певец Йен Маккалок (59 лет) – о худшем подарке

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“Моя теща на Рождество однажды подарила мне карманные платочки с монограммой “E”. И это не потому, что я играл в группе “Echo”, а потому, что она думала - мое имя начинается на “E” [на английском имя музыканта - Ian McCulloch – прим. ред.]

Комик Омид Джалили (53) - о худшем подарке

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“Многие нечувствительные люди дарили мне шампуни.”

Певица Бет Дито (37 лет)

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