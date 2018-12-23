SpaceX вывела на орбиту спутник системы GPS по контракту с ВВС США

Американская аэрокосмическая компания SpaceX 23 декабря осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS. Этот запуск был осуществлен в рамках контракта с ВВС США.
Прямая трансляция велась на сайте SpaceX. Изначально миссия была запланирована на 18 декабря, но затем четырежды переносилась для дополнительных проверок показаний датчиков первой ступени ракеты, а также из-за погоды.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 16 часов 51 минуту по московскому времени со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Через три минуты после старта первая ступень отделилась от ракеты – для нее этот запуск стал первым и единственным, поскольку миссия не предусматривала возвращение ступени на Землю из-за большой массы спутника (4400 кг). Для облегчения ракеты с первой ступени также демонтировали посадочные рули и опоры.
Через два часа после старта спутник GPS III SV01, получивший имя "Веспуччи" в честь первооткрывателя Америго Веспуччи, был успешно выведен на среднюю околоземную орбиту высотой 20 200 км.
Liftoff! pic.twitter.com/pi78HVFs6J— SpaceX (@SpaceX) December 23, 2018
Это первый из десяти спутников системы GPS нового поколения, которые ВВС США планируют вывести на орбиту – в результате точность работы навигационной системы должна повыситься втрое по сравнению с нынешним показателем, отмечает The Verge. Предполагается, что из девяти оставшихся спутников четыре будут выведены на орбиту при помощи ракет SpaceX.
С учетом нового спутника, общая численность группировки аппаратов системы GPS достигла 32 спутников. При этом для устойчивой работы системы требуются 24 спутника.
Этот запуск Falcon 9 стал 21-м и последним по счету для SpaceX в 2018 году (с учетом одного запуска ракеты-носителя Falcon Heavy). Ранее предполагалось, что компания осуществит еще один запуск до конца декабря, но теперь он намечен на январь 2019 года. Все запуски SpaceX в 2018 году прошли успешно с точки зрения основной программы.