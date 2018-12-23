Пн, 24.12.2018
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Трамп назвал нового главу Пентагона

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Дональд Трамп

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN / POOL/REUTERS POOL

Нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис ранее сообщил, что уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом.

 

Первый зам министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщил президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого - в компании Boeing", - написал президент США.У

У Мэттиса были разногласия с Трампом по поводу внешней политики США. В своем пиьсме президенту об отставке Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях с Китаем и Россией.

"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны", – заявил глава Пентагона.

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