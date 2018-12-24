Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года

Василису Володину многие знают как ведущего специалиста в области астрологии и астропсихологии. Она уверена:

переходить к активным действиям в работе и подготовке к Новому году лучше не раньше четверга, посвятив первую половину недели планированию.

Астролог считает, что настал удачный момент, когда важно сосредоточиться на своих планах, целях и задачах на грядущий год. Будет отлично, если вы составите карту желаний, детально описав все, что хотите получить от жизни в 2019 году. Данная рекомендация обусловлена влиянием Сатурна, планеты, отвечающей за реализацию целей, планирование и материализацию мыслей. На этой неделе планета будет обладать наивысшей силой, придавая нашим мечтам огромную энергию.

Овен

Рекомендации астролога касательно этой недели, которые изложены выше, в большей мере относятся к представителям этого знака Зодиака. Овны, которые нацелены в новом году начать новую жизнь, должны включиться в процесс преобразований уже сейчас, посвятить наступающую неделю стратегическому планированию, а не веселым походам на корпоративы.

Чтобы не попасть в неприятные ситуации, которых по вине Сатурна в Козероге будет достаточно много, стоит избегать путаницы, спешки, обмана.

Неделя склоняет к активной и напряженной работе. Многие дела будут сопровождаться вынужденными приключениями. Возможны осложнения с близкими, обиды и ссоры в ходе объяснения. Больше сил отнимет праздный образ жизни, нежели деловая активность.

Телец

Тельцам астролог советует запланировать или хотя бы обдумать свои будущие победы: есть неиллюзорный шанс, что уже на этой неделе их получиться достичь.

Благодаря позитивному влиянию покровителя-Сатурна наряду с практичностью многим Тельцам будет свойственно некоторое хитроумие и удачливость.

Специалисты dailyhoro.ru рекомендуют применить это стечение обстоятельств в сугубо личных целях. К примеру, найти более легкий или обходной путь в тех сферах, где не получилось пройти прямо. В конце недели не стоит слишком тратиться и покупать дорогие подарки - лучше сделать акцент на общении с близкими и отдыхе.

Близнецы

Близнецам рекомендуется подумать о своей мечте, не ограничивая свои мысли на этот счет. Учесть важно все мелочи и детали. Нахождение Сатурна в Козероге указывает на то, что

это будут не пустые мечты, а настоящая заявка на успех, ведь именно на этой неделе интуиция и сила мысли Близнецов будут сильны как никогда.

Правда, середина недели ознаменуется напряженным аспектом Сатурна к Юпитеру. из-за чего в любой обстановке и по любому поводу может вспыхнуть конфликт. В четверг важно следить за собой, выбирать подходящие слова, проявлять гибкость. Не желательно выходить на открытый конфликт, подливая масло в огонь и пытаясь переспорить или обмануть оппонента.

Рак