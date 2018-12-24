Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года
Гороскоп Василисы Володиной поможет подготовиться к наступающему Новому году. Читайте о самых удачных делах на заключительную неделю декабря и слушайте рекомендации астролога.
Василису Володину многие знают как ведущего специалиста в области астрологии и астропсихологии. Она уверена:
переходить к активным действиям в работе и подготовке к Новому году лучше не раньше четверга, посвятив первую половину недели планированию.
Астролог считает, что настал удачный момент, когда важно сосредоточиться на своих планах, целях и задачах на грядущий год. Будет отлично, если вы составите карту желаний, детально описав все, что хотите получить от жизни в 2019 году. Данная рекомендация обусловлена влиянием Сатурна, планеты, отвечающей за реализацию целей, планирование и материализацию мыслей. На этой неделе планета будет обладать наивысшей силой, придавая нашим мечтам огромную энергию.
Овен
Рекомендации астролога касательно этой недели, которые изложены выше, в большей мере относятся к представителям этого знака Зодиака. Овны, которые нацелены в новом году начать новую жизнь, должны включиться в процесс преобразований уже сейчас, посвятить наступающую неделю стратегическому планированию, а не веселым походам на корпоративы.
Чтобы не попасть в неприятные ситуации, которых по вине Сатурна в Козероге будет достаточно много, стоит избегать путаницы, спешки, обмана.
Неделя склоняет к активной и напряженной работе. Многие дела будут сопровождаться вынужденными приключениями. Возможны осложнения с близкими, обиды и ссоры в ходе объяснения. Больше сил отнимет праздный образ жизни, нежели деловая активность.
Телец
Тельцам астролог советует запланировать или хотя бы обдумать свои будущие победы: есть неиллюзорный шанс, что уже на этой неделе их получиться достичь.
Благодаря позитивному влиянию покровителя-Сатурна наряду с практичностью многим Тельцам будет свойственно некоторое хитроумие и удачливость.
Специалисты dailyhoro.ru рекомендуют применить это стечение обстоятельств в сугубо личных целях. К примеру, найти более легкий или обходной путь в тех сферах, где не получилось пройти прямо. В конце недели не стоит слишком тратиться и покупать дорогие подарки - лучше сделать акцент на общении с близкими и отдыхе.
Близнецы
Близнецам рекомендуется подумать о своей мечте, не ограничивая свои мысли на этот счет. Учесть важно все мелочи и детали. Нахождение Сатурна в Козероге указывает на то, что
это будут не пустые мечты, а настоящая заявка на успех, ведь именно на этой неделе интуиция и сила мысли Близнецов будут сильны как никогда.
Правда, середина недели ознаменуется напряженным аспектом Сатурна к Юпитеру. из-за чего в любой обстановке и по любому поводу может вспыхнуть конфликт. В четверг важно следить за собой, выбирать подходящие слова, проявлять гибкость. Не желательно выходить на открытый конфликт, подливая масло в огонь и пытаясь переспорить или обмануть оппонента.
Рак
"Семья" - главное слово для Раков на неделе с 24 по 30 декабря. Астролог рекомендует представителям этого знака проанализировать свои текущие отношения с близкими и подумать над тем, как можно улучшить их в наступающем году.
Не бойтесь менять прежние схемы. Отказавшись от негативных программ, которые не работают, Ракам удастся построить настоящее счастье.
Также следует заранее подготовиться к переменам, которые сулит грядущий год. Острые моменты возможны при отказе от привычного уклада. Осложнить ситуацию может нежелание выходить из зоны комфорта, нехватка веры в себя, хорошей реакции и психологической гибкости, отсутствие целей и непроработка деталей.
Важно помнить, что управлять событиями на этой неделе будет Юпитер - планета, отвечающая за расширение возможностей и улучшение жизни.
Лев
На этой неделе Львам рекомендовано сосредоточиться непосредственно на работе, своих обязанностях и успехе. Попутно с этим астролог советует подумать о том, что бы вам хотелось исправить, изменить или улучшить в материальной сфере в новом году.
Важно определиться с главными целями и заново расставить приоритеты. Главное - не ограничиваться традиционными схемами принятия решений, особенно деловых и денежных.
Важно понять, что новый путь и новые задачи не слишком опасны, в них нет тайных ловушек.
Юпитер, усиленный в Стрельце, поможет преодолеть внутренние барьеры и избежать препятствий на пути, наделив верой в себя и способностью принимать заведомо верные решения. После рабочей недели, наполненной рутиной, полезно сменить обстановку, переключить внимание на семью, связаться с друзьями, пройтись по магазинам в поисках подарков на Новый год.
Дева
Девам на текущей неделе предстоит выполнить довольно сложное задание - расписать свои планы на 2019 год максимально детально и эмоционально, но ограничивая свое воображение. Астролог сообщает, что покровительствующий Сатурн будет требовать от Дев нестандартных желаний и решений, активизировав силу мысли, поэтому важно отбросить скепсис и позволить себе помечтать. Именно благодаря этому
Девы смогут неожиданно для себя сделать интересные открытия, найти альтернативное решение сложной ситуации, обрести связи, полезные знания и даже помощь влиятельного покровителя.
Небезынтересным астрологическим событием станет аспект Сатурна к Юпитеру в четверг. Это может принести дополнительную эмоциональную, духовную или энергетическую подпитку.
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Весы
Весам звезды подарят уникальную возможность придумать себе дело, которое принесет в год Желтой Земляной Свиньи существенный доход. Влияние покровителя-Сатурна на этой неделе можно и нужно расценивать как шанс избавиться от бедности и повысить уровень жизни.
Для этого стоит лишь взять верное направление, определившись с целями и желаниями. Астролог советует как можно детальнее все продумать - проблемы кроются в мелочах.
Особенно это касается Весов, которые не могут похвастаться прагматизмом. До четверга, по гороскопу, желательно заниматься обыденными делами, не откладывать мелкие задачи и рутинные хлопоты. Многообещающим станет конец недели: возможны приятные вести, новые победы и моменты удачи.
Скорпион
Василиса Володина советует Скорпионам отключить свою железную хватку и напор - действуя мягко, можно достичь в разы большего. Именно представителям этого знака важно составить карту желаний (если уж не на год, то на ближайшие месяцы точно), подключив свое творческое начало. Данная методика позволит запустить механизм позитивных перемен.
Начало недели важно посвятить общению, включая деловое, романтическое и дружеское. Влияние Юпитера усилит волну эмоциональности и взаимного интереса.
Появится активное рвение отзываться на чужие инициативы, просьбы о помощи и намеки. В четверг Юпитер и Сатурн - две ключевые планеты заключительной недели - сойдутся в совместном "танце", что говорит о необходимости сместить фокус зрения на духовную сферу жизни.
Стрелец
Астролог советует Стрельцам сконцентрироваться не столько на работе, сколько на материальной составляющей. Весь наступающий год, по гороскопу, Стрельцы будут в более выгодной позиции, чем их конкуренты. Ставки очень высоки, поэтому имеет смысл вложиться в свое будущее.
Для удачной недели, обозначенной влиянием Юпитера в Стрельце,
важно владеть собой и искусством диалога, адекватно воспринимать критику, противостоять негативным эмоциям, уметь отражать провокации и колкости.
Поддавшись эмоциям можно разочаровать окружающих или даже испортить репутацию. Покровитель усилит потребность в личной самореализации, поэтому важно провести работу над собой и выбрать правильное направление на 2019 год.
Козерог
Козерогам Сатурн обеспечит удачное время, когда можно будет диктовать условия и играть по своим правилам. Однако
это вовсе не означает, что действовать необходимо в одиночку - напротив, мнение близких людей и коллективный труд на этой неделе в особой цене.
Благодаря словесной помощи окружающих удастся создать важные основы будущего успеха. Астролог предупреждает: в четверг важно не пропустить полезную информацию, которая станет своеобразным сигналом к действию. Однако в любом случае, прежде чем переходить к активным действиям, не помешает оценить варианты и удостовериться в правдивости информации.
Поспешные меры, принятые на фоне аспекта Юпитера и Сатурна, могут привести к надуманным проблемам, напрасной трате сил и времени.
Водолей
На неделе с 24 по 30 декабря возможности Водолеев невелики, но путь к успеху будет открыт.
Подсказки Вселенной и собственная находчивость помогут найти легкие и доступные варианты. Могут выручить жизненный опыт, позитивное мышление или связи.
Заключительная неделя декабря во многом зависит от обстоятельств, развивающихся под влиянием Сатурна в Козероге. На первый план выйдет карьера, материальная составляющая, тема успеха или удачи. По гороскопу, это будет "тот самый момент", когда добиться желаемого помогает не вера в себя, а ум и профессионализм. Звезды будут особенно благосклонны к тем Водолеям, которые учтут все нюансы наступающей недели.
Рыбы
Зоной риска для Рыб на этой неделе станет эмоциональная. Под действием Юпитера
можно попасть в плен иллюзий, поддаться ложному импульсу, перестать контролировать эмоции. Астролог рекомендует ограничить общение с источниками раздражения.
Неверная реакция может создать славу неуживчивого, обидчивого и эмоционально неуравновешенного человека.
Небезопасны споры с членами семьи, руководством, представителями закона и власти.
Не стоит влезать с советами в чужую жизнь. Зато в сфере карьеры Рыбам может несказанно повезти. Важно быть открытыми для любой работы, выполнять обязательства. Улавливать удачу и успех будет проще, если перестать сомневаться в себе и просто начать путь к своим целям.