Указ о выводе американских войск из Сирии подписан

В документе названы точные сроки вывода, но они еще не оглашены официально.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп работал над возможностью вывода американских войск из Сирии в течение двух лет.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.