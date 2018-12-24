Пн, 24.12.2018
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Указ о выводе американских войск из Сирии подписан

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Американские солдаты в Сирии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN.

В документе названы точные сроки вывода, но они еще не оглашены официально.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп работал над возможностью вывода американских войск из Сирии в течение двух лет. 

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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