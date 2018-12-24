В Курземе толщина снежного покрова достигла 16 см
24 декабря 2018, 8:50
Утром 24 декабря температура в Латвии составляет -1.-6 градусов, на северо-востоке страны - до -8 градусов, местами - особенно в центральной части страны - идет снег, сообщает агентство ЛЕТА.
Толщина снежного покрова составляет от 3-8 сантиметров в Курземе до 11-16 сантиметров на востоке страны. Так много снега в Латвии на Рождество не было с 2012 года.
Облачно, дует слабый или умеренный западный и северный ветер, на побережье Курземе его порывы достигают 12 метров в секунду.
В Риге периодически идет снег, дует умеренный северный ветер, а температура воздуха составляет -1..-2 градуса.
Максимальная температура воздуха в воскресенье была от +2 градусов на западном побережье Курземе до -5 градусов в северо-восточных районах страны.