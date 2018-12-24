Передача открыла связь структур Рижской думы с Мартинсонсом

Имя предпринимателя Мариса Мартинсонса ранее уже связывали с несколькими проектами Рижской думы, однако оценивать их самоуправление не планирует, во всяком случае, пока, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Уголовное дело Rīgas satiksme основательно потрясло Рижскую думу. Уход многолетнего вице-мэра Андриса Америкса с должности, дискуссии политиков и юристов о возможном роспуске Рижской думы и опасения о финансовой ситуации Rīgas satiksme и будущем проекта. По-прежнему за решеткой находятся пять арестованных в связи с этим делом. И предприниматель Марис Мартинсонс, у которого, как утверждает его адвокат, следователи даже не спросили, признает ли он свою вину. Ранее его имя уже связывали с несколькими проектами рижского самоуправления, однако оценить их правление Рижской думы не планирует, во всяком случае, пока.
"Я об этом вопросе думал с того момента, когда вы впервые у меня об этом спросили [с вечера 11 декабря]. Прошлой ночью я еще раз очень серьезно думал, я с утра позвонил коллегам и сказал, что принял такое решение", - так обосновал свою внезапную отставку глава партии "Честь служить Риге" Андрис Америкс.
Из сказанного политиком можно делать вывод, что виной этому в большей степени стали вопросы журналистов об обысках борцов с коррупцией в его кабинете и по месту жительства, а также о его связи с Марисом Мартинсонсом, который является одной из центральных подозреваемых фигур в деле Rīgas satiksme.
На этой неделе Америкс уже лучше припомнил, как в позапрошлом году вместе с Мартинсонсом был в ресторане в Минске, так как предприниматель пригласил его на ужин, однако это не является преступлением. Ранее Америкс обстоятельства встречи вспомнить не смог.
В течение последней недели Америкс многократно отмечал, что общего бизнеса с Мартинсонсом у него никогда не было.
Однако с Мартинсонсом связаны сделки многолетней сотрудницы предприятия бывшей жены политика Гинты Америки Айны Арини.
С 2010 года Гинта Америка и Ариня вместе работали в правлении предприятия-производителя трикотажных изделий Ameri. Ранее владелицей фирмы была Америка, однако уже год хозяйкой является Ариня.
Три года назад Ариня основала предприятие A. AriNO, и уже через несколько недель стала владелицей 10% компании NM2. Членом правления предприятия был Марис Мартинсонс, а одним из совладельцев - его сын Марцис. Через NM2 Ариня почти два года была совладелицей фирмы Vaiņodes krasti, которая сдавала Latvijas valsts meži незадолго до этого построенное офисное здание на улице Вайнедзес.
Почему связанная до этого со швейным производством Ариня решила заняться бизнесом недвижимости с семьей Мартинсонса и какова была роль пары Америксов? На звонки De facto она не ответила, но в смс-сообщении рассказала, что в своих решениях по поводу бизнес-сделок консультировалась с профессиональными бизнес-консультантами.
Андрис Америкс, на вопрос, знает ли он Ариню, которая много лет работала с его женой, ответил: "Нет, лично у меня никаких таких отношений не было. (..) Знаете, моя жена занимается своими делами - и вяжет, и шьет, и еще что-то делает. Я занимаюсь своими делами. Я в ее офис и в бизнес не вмешиваюсь".
Если поверить Америксу, то это возможная связать его и семьи Мартинсонса - очередное совпадение, о котором ему не было известно.
То, что встречал Мартинсонса довольно часто, не отрицает новый вице-мэр Риги Олег Буров.
До прошлых муниципальных выборов он несколько лет руководил жилищным департаментом Рижской думы, который регулярно проводил конкурсы на строительные работы. "Особенно тогда, когда он был владельцем строительной компании Velve и я сам лично звонил и звал на строительные работы, когда видел, что темп и качество работ неудовлетворительны", - пояснил встречи с Мартинсонсом Буров. "О том, кто является владельцем фирмы, что и как он делает, пусть интересуются другие структуры. Меня интересовало, чтобы, заключая договор, все было честно, не было долгов по налогам, а в строительном процессе интересовали сроки и качество".
De facto многократно сообщала о том, что связи с Мартинсонсом усматриваются в нескольких запланированных структурами Рижской думы проектах - не только участие его бывшей строительной фирмы в реновациях и строительных конкурсах. К примеру, Rīgas siltums и котельная на щепе, план Rīgas satiksme и Rīgas gaisma о создании смарт-приложения для парковки.
Однако мэр Риги Нил Ушаков не спешит утверждать, что проверять нужно и все эти предприятия: "Проверить все закупки в рамках всего самоуправления, по-моему, это было бы выражением недоверия всем другим госучреждениям, которые преимущественно проверяют все, что связано с закупками, начиная с Бюро по надзору за закупками".
Сам Ушаков встречал Мартинсонса главным образом на мероприятиях, связанных со спортом, и на строительных объектах, на которых работала его компания. "Конечно, ну как - кто же не знает Мариса Мартинсонса?", - прокомментировал Ушаков. Однако на вопрос, не было ли с ним не только формальных встреч, но и встреч, к примеру, в кафе, в зарубежных поездках или банях, мэр Риги признал: "Я могу сказать, я может быть один раз за эти десять лет пообедал с ним. Может быть. Ну так мне кажется. Ну коллеги, еще раз, вы можете проверить все фотоархивы. Я не стесняюсь своих знакомых, это раз. И мне особо нечего скрывать, это два".