Передача открыла связь структур Рижской думы с Мартинсонсом

Если поверить Америксу, то это возможная связать его и семьи Мартинсонса - очередное совпадение, о котором ему не было известно.

То, что встречал Мартинсонса довольно часто, не отрицает новый вице-мэр Риги Олег Буров.

До прошлых муниципальных выборов он несколько лет руководил жилищным департаментом Рижской думы, который регулярно проводил конкурсы на строительные работы. "Особенно тогда, когда он был владельцем строительной компании Velve и я сам лично звонил и звал на строительные работы, когда видел, что темп и качество работ неудовлетворительны", - пояснил встречи с Мартинсонсом Буров. "О том, кто является владельцем фирмы, что и как он делает, пусть интересуются другие структуры. Меня интересовало, чтобы, заключая договор, все было честно, не было долгов по налогам, а в строительном процессе интересовали сроки и качество".

De facto многократно сообщала о том, что связи с Мартинсонсом усматриваются в нескольких запланированных структурами Рижской думы проектах - не только участие его бывшей строительной фирмы в реновациях и строительных конкурсах. К примеру, Rīgas siltums и котельная на щепе, план Rīgas satiksme и Rīgas gaisma о создании смарт-приложения для парковки.

Однако мэр Риги Нил Ушаков не спешит утверждать, что проверять нужно и все эти предприятия: "Проверить все закупки в рамках всего самоуправления, по-моему, это было бы выражением недоверия всем другим госучреждениям, которые преимущественно проверяют все, что связано с закупками, начиная с Бюро по надзору за закупками".