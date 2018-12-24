Пн, 24.12.2018
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Медведева лишилась места в основном составе сборной России

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Евгения Медведева

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не вошла в основной состав сборной России для участия в очередном первенстве континента, которое пройдет в Минске 21-27 января 2019 года.

в состав женской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева будет первой запасной, Медведева - второй.

Напомним, что состав сборной на чемпионат Европы формировался на основе результатов, показанных спортсменками на первенстве страны. Однако весь пьедестал в женском одиночном катании заняли девушки, которые из-за возрастного ценза еще не могут выступать на взрослых международных соревнованиях. Это Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Константинова на чемпионате России заняла четвёртое место, Загитова стала пятой. Самодурова получила место в сборной решением тренерского совета. Медведева на чемпионате страны заняла седьмое место, а Туктамышева пропустила турнир из-за болезни.

Полностью состав сборной на чемпионат Европы выглядит следующим образом:

  • Женщины - Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.
  • Мужчины - Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
  • Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галлямов.
  • Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин. Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

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