Медведева лишилась места в основном составе сборной России

в состав женской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева будет первой запасной, Медведева - второй.

Напомним, что состав сборной на чемпионат Европы формировался на основе результатов, показанных спортсменками на первенстве страны. Однако весь пьедестал в женском одиночном катании заняли девушки, которые из-за возрастного ценза еще не могут выступать на взрослых международных соревнованиях. Это Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.