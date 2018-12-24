Председатель Сейма пожелала на Рождество неиссякаемой веры в добро

Ожидание Рождества - самое светлое и наполненное время, говорится в поздравлении спикера. Рождество - это путь к свету, и силы на этом пути дает любовь, поэтому Рождество задевает самые тонкие струны души человека, заставляя сиять лучшему, что в ней есть.

"Давайте помогать друг другу, делиться тем, чего у нас достаточно, а другим не хватает. Улыбнемся друг другу, ведь улыбка согревает сердце и ничего не стоит. Давайте беречь традиции, уважать старших и верить в молодых", - говорится в поздравлении Мурниеце.