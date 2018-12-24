Западный христианский мир начинает праздновать Рождество Христово

В этот день верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи, Ирод Великий. Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период, пишет ТАСС.

В качестве даты празднования Рождества 25 декабря впервые указано Секстом Юлием Африканом в летописи 221 года.

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.

Подготовка к Рождеству начинается заранее — примерно за месяц. Предрождественский период у христиан католической церкви и некоторых протестантов называется Адвент, он включает в себя пост, молитвы, а также помощь нуждающимся.

Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, в это время в Европе проводятся различные рождественские мероприятия — ярмарки, спектакли, благотворительные акции и т.д.

В Сочельник (24 декабря) верующие держат строгий пост. В это время в католических и протестантских храмах проходят праздничные службы, а затем христиане отправляются домой и садятся за праздничный стол, на котором традиционно присутствуют мясные блюда — для каждой страны свои.

В храмах и общинах вечером 24 декабря и в течение 25 декабря проходят праздничные мессы. По давней традиции как внутри, так и снаружи храмов устанавливаются вертепы с яслями и фигурками Младенца Христа и Богоматери.

На Рождество также принято дарить друг другу подарки. В основу этой традиции легло описанное в Евангелие событие: три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли дары — золото, ладан и смирну.