Опрос: все больше людей сообщают в полицию о преступлениях

В этом году выросло число людей, сообщивших в полицию о преступлениях, свидетельствуют результаты опроса компании SKDS, сообщает агентство ЛЕТА.
Глава компании Арнис Кактиньш в Twitter опубликовал результаты опроса, выяснявшего, как люди сообщают в полицию о произошедших преступлениях.
Данные опроса, проведенного в ноябре этого года, сравнили с декабрьскими результатами опроса за 2016 год. Оказалось, что в этом году на 8% выросло число респондентов, которые сообщили о произошедшем преступлении в полицию.
Всего в ноябре этого года утвердительный ответ был получен от 79% опрошенных, тогда как в декабре 2016 года таких было 71%.
Если сравнить эти данные с опросами прошлых лет (они проводятся с 2000 года), показатель этого года - исторически наиболее высок.