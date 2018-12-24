Пн, 24.12.2018
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Опрос: все больше людей сообщают в полицию о преступлениях

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Полиция отмечает столетний юбилей

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В этом году выросло число людей, сообщивших в полицию о преступлениях, свидетельствуют результаты опроса компании SKDS, сообщает агентство ЛЕТА.

Глава компании Арнис Кактиньш в Twitter опубликовал результаты опроса, выяснявшего, как люди сообщают в полицию о произошедших преступлениях.

Данные опроса, проведенного в ноябре этого года, сравнили с декабрьскими результатами опроса за 2016 год. Оказалось, что в этом году на 8% выросло число респондентов, которые сообщили о произошедшем преступлении в полицию.

Всего в ноябре этого года утвердительный ответ был получен от 79% опрошенных, тогда как в декабре 2016 года таких было 71%.

Если сравнить эти данные с опросами прошлых лет (они проводятся с 2000 года), показатель этого года - исторически наиболее высок.

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