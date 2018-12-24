В ходе благотворительной акции "Ангелы над Латвией" пожертвовано более 203 000 евро

В целом в ходе акции средства собираются для 137 больных детей. На собранные 203 000 евро помощь будет оказана 94 детям. Таким образом, до 31 января, когда завершится акция, нужно собрать средства еще для 43 детей, и организаторы акции призывают латвийцев оказать свою поддержку.