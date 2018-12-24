В ходе благотворительной акции "Ангелы над Латвией" пожертвовано более 203 000 евро

В ходе ежегодной благотворительной акции "Ангелы над Латвией" пожертвовано более 203 000 евро на лечение больных детей, сообщила агентству ЛЕТА представитель "All Media Latvia" Алиса Малышко.
В воскресенье вечером состоялся рождественский концерт акции.
В целом в ходе акции средства собираются для 137 больных детей. На собранные 203 000 евро помощь будет оказана 94 детям. Таким образом, до 31 января, когда завершится акция, нужно собрать средства еще для 43 детей, и организаторы акции призывают латвийцев оказать свою поддержку.
Жертвовать можно по телефону 90006486, на сайте Фонда Детской больницы "bsf.lv", в магазинах "Rimi" и "Supernetto", где размещены специальные ящики для пожертвований, или приобретая специальные акционные товары.
Для лечения 137 детей в ходе благотворительной акции "Ангелы над Латвией" планируется собрать 264 000 евро.