Кайминьш предложил Кариньшу не брать в правительство Гобземса

Кайминьш отмечает, что только так можно ликвидировать "старую, грязную политику" и решить проблему компонента обязательной закупки электроэнергии, провести административно-территориальную реформу, навести порядок в системе налогообложения. "Эту работу можно сделать, только реализуя новую, чистую политику, а также с новым и честным составом правительства", - считает политик.

В своем заявлении он отмечает, что не верит в связь Гобземса с экс-политиком Айнаром Шлесерсом или другими латвийскими олигархами.

"Никакие доказательства такой связи мне не известны. Тем не менее я считаю, что тяжелой, но, вероятной, необходимой ценой является отказ от выдвижения энергичного и сильного члена нашей партии Алдиса Гобземса на должность министра, если это является необходимым условием для лучшего государства и реализации программы "KPV LV", которая позволит очистить нашу будущую политику от представителей старой политики, время которых в латвийской политике закончилось", - заявил Кайминьш.

Он подчеркивает, что политика - это искусство компромиссов, и "обязанность серьезного политика - преодолевать личные амбиции и предрассудки в интересах государства".

По мнению Кайминьша, если все участвующие в формировании правительства партии в равной мере поступятся своими амбициями, касающимися конкретных персоналий, сформировать его удастся намного быстрее.

Как сообщалось, Кариньш как возможный кандидат на пост премьера провел неофициальные переговоры по формированию правительства и предложил пост министра внутренних дел "KPV LV", однако отклонил выдвинутую этой партией кандидатуру Гобземса на этот пост из-за проблем с репутацией. "KPV LV" менять кандидатуру Гобземса отказалась, и это осложнило переговоры.

Теперь кандидатура Кариньша неофициально больше не называется как единственная вероятная на должность премьера. Упоминаются также другие представители "Нового Единства" - Арвил Ашераденс и Эдгар Ринкевич.