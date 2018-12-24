Кайминьш предложил Кариньшу не брать в правительство Гобземса
Лидер партии "KPV LV" Артус Кайминьш предлагает политику "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу как возможному кандидату на пост премьера не брать на должность министра внутренних дел представителя "KPV LV" Алдиса Гобземса и одновременно отказать в министерских постах всем политикам "старых партий власти", которые уже работали в Кабинете министров или занимали высокие государственные должности.
Кайминьш отмечает, что только так можно ликвидировать "старую, грязную политику" и решить проблему компонента обязательной закупки электроэнергии, провести административно-территориальную реформу, навести порядок в системе налогообложения. "Эту работу можно сделать, только реализуя новую, чистую политику, а также с новым и честным составом правительства", - считает политик.
В своем заявлении он отмечает, что не верит в связь Гобземса с экс-политиком Айнаром Шлесерсом или другими латвийскими олигархами.
"Никакие доказательства такой связи мне не известны. Тем не менее я считаю, что тяжелой, но, вероятной, необходимой ценой является отказ от выдвижения энергичного и сильного члена нашей партии Алдиса Гобземса на должность министра, если это является необходимым условием для лучшего государства и реализации программы "KPV LV", которая позволит очистить нашу будущую политику от представителей старой политики, время которых в латвийской политике закончилось", - заявил Кайминьш.
Он подчеркивает, что политика - это искусство компромиссов, и "обязанность серьезного политика - преодолевать личные амбиции и предрассудки в интересах государства".
По мнению Кайминьша, если все участвующие в формировании правительства партии в равной мере поступятся своими амбициями, касающимися конкретных персоналий, сформировать его удастся намного быстрее.
Как сообщалось, Кариньш как возможный кандидат на пост премьера провел неофициальные переговоры по формированию правительства и предложил пост министра внутренних дел "KPV LV", однако отклонил выдвинутую этой партией кандидатуру Гобземса на этот пост из-за проблем с репутацией. "KPV LV" менять кандидатуру Гобземса отказалась, и это осложнило переговоры.
Теперь кандидатура Кариньша неофициально больше не называется как единственная вероятная на должность премьера. Упоминаются также другие представители "Нового Единства" - Арвил Ашераденс и Эдгар Ринкевич.
Политики отмечают, что в настоящее время результаты переговоров о формировании правительства прогнозировать сложно, и еще рано говорить, кто возьмет на себя обязанности премьер-министра.