Число жертв цунами в Индонезии превысило 280

При цунами также пострадали более 1000 человек. Около 57 человек объявлены пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли 229 человек.

Видео: Последствия цунами в Индонезии

Цунами обрушилось на пляжи у берегов Зондского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра. По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который, в свою очередь, спровоцировало извержение вулкана Кракатау.