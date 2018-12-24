Пн, 24.12.2018
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Число жертв цунами в Индонезии превысило 280

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Цунами в Индонезии

ФОТО: AP/Scanpix

Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, сообщает Associated Press.

При цунами также пострадали более 1000 человек. Около 57 человек объявлены пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли 229 человек. 

Видео: Последствия цунами в Индонезии

Цунами обрушилось на пляжи у берегов Зондского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра. По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который, в свою очередь, спровоцировало извержение вулкана Кракатау. 

Галерея: Индонезия после цунами

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