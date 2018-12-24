Трукснис устроил небольшое ДТП, но не заметил этого и уехал
24 декабря 2018, 13:54
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис в воскресенье устроил небольшое ДТП - сдавая задним ходом, он въехал в другое транспортное средство, сообщает агентство ЛЕТА.
Трукснис пояснил, что не заметил, что, выезжая со стоянки автомобиля, зацепил другую машину. Через полчаса ему позвонили из Госполиции, он наведался к стражам порядка, где прошел экспертизы и написал пояснения.
"Я действительно не почувствовал, что что-то произошло. На моей машине никаких следов не было, но я не отрицаю, что подобное могло случиться", - заявил агентству ЛЕТА Трукснис.