Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов

Бразильский полузащитник Манчестер Сити Фернандинью откажется от игр за национальную сборную в ближайших матчах. Об этом сообщает El Espanol.
33-летний хавбек попросил главного тренера "селесао" Тите не вызывать его в ближайшее время. Фернандинью и его семье поступали угрозы от бразильских болельщиков. Футболист стал автором автогола в проигранном бразильцами четвертьфинале чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии.
По словам Тите, Фернандинью пообещал своим близким, что прекратит выступления за сборную.
Сборная Бразилии уступила Бельгии (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира. Фернандинью отправил мяч в собственные ворота на 13-й минуте встречи. Европейцы в итоге стали бронзовыми призерами турнира.
Хавбек с 2011 года привлекается к играм за сборную. В составе национальной команды Фернандинью провел 49 матчей и забил два гола.
На клубном уровне футболист известен выступлениями за донецкий "Шахтер". С 2013 года Фернандинью — игрок "Манчестер Сити". В составе "горожан" он дважды становился чемпионом Англии.