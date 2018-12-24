Читатели TVNET исполнили желания детей в Алуксне

Читая письма с их мечтами, которые чаще всего представляют собой теплые ботиночки, раскраска, футбольный матч, карандаши или просто белый снежок - на глаза наворачиваются слезы. В этот момент понимаешь, как прекрасна детская вера в хорошее, чудесное светлое... И как на самом деле мало нам нужно, чтобы мы были счастливы.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto

В рамках акции TVNET "Доставь радость" Деду Морозу прислали письма 30 детей с особыми нуждами в возрасте от 1 до 17 лет. У детей различные диагнозы, к примеру, синдром Силвера, умственная отсталость, глухота, различные врожденные патологии, проблемы с движением, синдром Дауна. И в этом году, благодаря Детскому фонду, мы смогли узнать, о чем именно они мечтали, и что им больше всего необходимо.

Прочитав письма, мы стали искать для детей рождественских гномов! В этот момент стало очень тепло на сердце, ведь гномы сразу же отозвались и появились, а многие участвуют в этой акции уже не первый год и даже ждут писем.

Мы с гордостью можем сказать, что гордимся нашими читателями, доброта и желание помочь которых столь большие, что они чуть ли не встают в очередь за списком подарков. Мы дали возможность помочь всем и на двух автомобилях с полными багажниками отправились к детям, ожидающим праздника в Железнодорожном доме культуры Алуксне.