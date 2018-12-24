Пн, 24.12.2018
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В Индии столкнулись полсотни авто: есть погибшие
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Скорая помощь в Индии

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Индии из-за столкновения 50 транспортных средств погибли восемь человек. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает NDTV.

Отмечается, что авария случилась утром из-за густого тумана. На территории округа Джаджар в штате Гарьян столкнулись 50 транспортных средств, включая школьные автобусы. Восемь человек погибли, десять человек находятся в критическом состоянии.

"После того, как внедорожник столкнулся с грузовиком, другие транспортные средства, которые были рядом, также столкнулись. Видимость была очень плохой из-за густого тумана", - отметил представитель полиции округа Джаджар.

Из-за аварии на шоссе возникла двухкилометровая пробка.

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