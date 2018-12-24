Президент на Рождество призвал верить в чудеса

Президент Раймонд Вейонис на Рождество пожелал латвийцам верить в чудеса, которые создают сами люди своими добрыми мыслями и делами, сообщили в президентской пресс-службе.
В своем поздравлении президент отмечает, что Рождество - это время надежд и размышлений, когда затихает повседневная суета и люди открывают свои сердца радости.
"Это также время, когда нужно верить. Верить не только в то, что чудеса существуют, но и в то, что все мы своими добрыми мыслями и поступками можем творить чудеса. Нам нужно только самим поверить в то, что это возможно, если мы действительно этого хотим", - сказал Вейонис.
Президент пожелал латвийцам, чтобы Рождество принесло им мир в душе, уверенность в своих силах и веру, которая вдохновляет на добрые дела.
"Будьте на Рождество вместе со своими близкими и родными! Пусть в каждом доме царят мир и согласие! Радостного и полного любви Рождества!" - пожелал президент.