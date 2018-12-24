Президент на Рождество призвал верить в чудеса

"Это также время, когда нужно верить. Верить не только в то, что чудеса существуют, но и в то, что все мы своими добрыми мыслями и поступками можем творить чудеса. Нам нужно только самим поверить в то, что это возможно, если мы действительно этого хотим", - сказал Вейонис.