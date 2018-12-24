Четырех полицейских наградят за смелые действия во время решения семейного конфликта

Выделение премии поддержал комитет по делам безопасности, порядка и предотвращению коррупции Рижской думы. В сообщении комитету глава муниципальной полиции Юрис Лукасс пояснил, что 10 декабря Видземское управление получило информацию, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого мужчина взял ребенка и ушел. Кроме того, у мужчины с собой был нож.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина совершил по отношению к женщине преступные деяния и похитил ребенка.

Вскоре подозреваемый был задержан. Во время обыска у него были найдены два ножа и газовый баллончик. Мужчину доставили в полицейский участок.

Как пояснил Лукасс, после оценки материалов дела были сделаны выводы, что инспекторы полиции Рихард Лабанс, Ален Агеев, Каспа Беликов и Ритвар Стагнайтис действовали смело и самоотверженно во время оперативного решения сложившейся ситуации, а также обеспечили, чтобы женщине и ребенку не грозила опасность.

В связи с этим муниципальная полиции Риги просит найти возможность премировать стражей порядка в размере 60% от зарплаты. Премии планируется выплатить из средств бюджета полиции самоуправления.