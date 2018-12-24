Душераздирающее видео: собака пытается вернуться к бросившему ее хозяину
24 декабря 2018, 17:37
В соцсетях распространяется грустное видео с камер видеонаблюдения - на нем видно, как хозяин бросает свою собаку на обочине, после чего пес пытается попасть обратно в машину, пишет Daily Mail.
Видео опубликовало общество, которое в Англии занимается защитой животных, - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
Когда мужчина пошел обратно в машину, чтобы уехать, его стаффордширский терьер попытался залезть внутрь.
Мужчина с места событий уехал - собаку нашли через час, она сидела на том же месте. Прохожий доставил животное в общество по защите, где оно получит заботу специалистов.
Общество начало расследование.
Видео: Мужчина бросает свою собаку, которая пытается забраться обратно в машину