Пн, 24.12.2018
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Душераздирающее видео: собака пытается вернуться к бросившему ее хозяину

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В соцсетях распространяется грустное видео с камер видеонаблюдения - на нем видно, как хозяин бросает свою собаку на обочине, после чего пес пытается попасть обратно в машину, пишет Daily Mail.

Видео опубликовало общество, которое в Англии занимается защитой животных, - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Когда мужчина пошел обратно в машину, чтобы уехать, его стаффордширский терьер попытался залезть внутрь.

Мужчина с места событий уехал - собаку нашли через час, она сидела на том же месте. Прохожий доставил животное в общество по защите, где оно получит заботу специалистов.

Общество начало расследование.

Видео: Мужчина бросает свою собаку, которая пытается забраться обратно в машину

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