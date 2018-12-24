В Икшкилском крае на 100 евро увеличили пособие по рождению ребенка

Пособие в размере 250 евро можно получить за каждого новорожденного, если место жительства обоих родителей ребенка или единственного родителя до рождения ребенка находилось на административной территории самуоправления Икшилского края.

В свою очередь пособие в размере 150 евро смогут получить те, у кого один из родителей до рождения ребенка был задекларирован на административной территории самуоправления Икшилского края.