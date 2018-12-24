В Икшкилском крае на 100 евро увеличили пособие по рождению ребенка

Депутаты Икшкилской краевой думы утвердили поправки к правилам самоуправления "О муниципальных компенсациях и денежных наградах жителям Икшкилского края" и увеличили таким образом пособие по рождению ребенка со 150 до 250 евро, сообщает агентство ЛЕТА.
Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.
Пособие в размере 250 евро можно получить за каждого новорожденного, если место жительства обоих родителей ребенка или единственного родителя до рождения ребенка находилось на административной территории самуоправления Икшилского края.
В свою очередь пособие в размере 150 евро смогут получить те, у кого один из родителей до рождения ребенка был задекларирован на административной территории самуоправления Икшилского края.
Согласно предварительным подсчетам, в бюджете самоуправления на 2019 год будет необходимо предусмотреть на эти цели дополнительно 15 000 евро.