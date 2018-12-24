Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

Новая версия прошивки должна была исправить ошибки в работе eSIM, а также проблемы с сотовой связью в Турции. О потере связи пользователи стали жаловаться в соцсетях. У некоторых из них также возникают проблемы с работой Wi-Fi. Аккаунт техподдержки Apple в Twitter лишь дает ссылку с инструкцией по перезагрузке устройства и обновлению настроек оператора.

It is important to have your device work reliably! Let's get that signal working again. Give these steps a try and DM us if you have trouble: https://t.co/8uN6hA7t3W https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) 24 декабря 2018 г.

Apple официально не прокомментировала проблему, но сообщается, что компания уже начала тестировать iOS 12.1.3, дата выхода которой неизвестна. До тех пор пользователям не советуют обновлять систему.