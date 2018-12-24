Из 66 бывших депутатов Сейма 19 пополнили ряды безработных

Госагентство занятости поясняет, что депутаты Сейма, регистрирующиеся в качестве безработных, долго среди ищущих заработок не задерживаются. Статус "долгосрочного безработного" агентство неофициально присуждает тем, кто не может найти работу в течение года.

"Лица, у которых прошлая занятость была депутаты Сейма, все специалисты высокой квалификации, понятно, что им найти работу легче", - рассказала заместитель директора Госагентства занятости Кристине Сташане.

Однако, несмотря на высокую квалификацию и опыт, несколько депутатов 12-го Сейма все-таки воспользовались типовыми услугами NVA для безработных.