Из 66 бывших депутатов Сейма 19 пополнили ряды безработных

В 13-й Сейм не были выбраны две трети депутатов или 66 слуг народа, представлявших парламент предыдущего созыва. Как сообщает передача "4.studija" Латвийского телевидения, 19 из них уже пополнили ряды безработных.
Госагентство занятости поясняет, что депутаты Сейма, регистрирующиеся в качестве безработных, долго среди ищущих заработок не задерживаются. Статус "долгосрочного безработного" агентство неофициально присуждает тем, кто не может найти работу в течение года.
"Лица, у которых прошлая занятость была депутаты Сейма, все специалисты высокой квалификации, понятно, что им найти работу легче", - рассказала заместитель директора Госагентства занятости Кристине Сташане.
Однако, несмотря на высокую квалификацию и опыт, несколько депутатов 12-го Сейма все-таки воспользовались типовыми услугами NVA для безработных.
"Это были услуги конкурентоспособности различного вида. Консультации карьеры. Активнее всего - поддержка госагентства в поиске работы. Часть использовала предложенное обучение. Иностранные языки. Курсы, связанные с профессией. Повысить квалификацию или получить новую", - указала Сташане.