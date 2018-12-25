В Барселоне может произойти теракт: усилены меры безопасности

"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.

В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.

Напомним, ранее об угрозе террористической атаки в Барселоне сообщил Госдеп США. По данным американцев, повышенную осторожность стоит проявлять на улице Рамбла.