Вт, 25.12.2018
Спасибо, что провели этот год вместе с нами! Русский TVNET

В Барселоне может произойти теракт: усилены меры безопасности
Вниманию отдыхающих здесь туристов!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP / Scanpix

Полиция Каталонии в понедельник, 24 декабря, подтвердила получение информации об угрозе теракта в Барселоне на новогодние праздники, сообщают местные СМИ.

"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.

В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.

Напомним, ранее об угрозе террористической атаки в Барселоне сообщил Госдеп США. По данным американцев, повышенную осторожность стоит проявлять на улице Рамбла.

В прошлом году в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ