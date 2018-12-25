Большинство жителей Латвии считают Рождество излишне коммерциализированным

В этом году число таких респондентов по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, отметил в "Twitter" директор SKDS Арнис Кактиньш.

28% опрошенных полностью, 41% - скорее согласны с утверждением, что Рождество в Латвии чрезмерно коммерциализировано, 23% полностью несогласны с этим утверждением, еще 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

В декабре 2016 года 24% респондентов, в декабре 2015 года - 21%, в декабре 2014 года - 24%, а в ноябре 2000 года - 14% отметили, что Рождество в Латвии слишком коммерциализировано.