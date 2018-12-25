600-я шайба Овечкина признана лучшим голом в НХЛ в 2018 году
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала лучшей в 2018 году шайбу, заброшенную российским форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Шайба была заброшена Овечкиным 12 марта этого года в матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс" и стала для россиянина 600-й в карьере. Александр дважды отличился в той встрече, которая завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 3:2.
Овечкиным тогда стал 20-м игроком в истории НХЛ, забившим 600 шайб, и четвертым, сделавшим это менее чем за 1000 игр (990). Он присоединился к Уэйну Гретцки ( 718), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).
В десятку рейтинга лучших голов уходящего года в НХЛ также попал канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби и партнер Овечкина по "Вашингтону" датский форвард Ларс Эллер.