600-я шайба Овечкина признана лучшим голом в НХЛ в 2018 году

Шайба была заброшена Овечкиным 12 марта этого года в матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс" и стала для россиянина 600-й в карьере. Александр дважды отличился в той встрече, которая завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 3:2.

Овечкиным тогда стал 20-м игроком в истории НХЛ, забившим 600 шайб, и четвертым, сделавшим это менее чем за 1000 игр (990). Он присоединился к Уэйну Гретцки ( 718), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).