Минэкономики: годовая инфляция в Латвии в 2019 году может быть такой же, как в 2018 году

Наибольшее влияние на рост цен за 11 месяцев 2018 года (на 0,8 процентного пункта) оказало повышение цен на горючее на 13,5% из-за повышения акцизного налога в январе и роста мировых цен на нефтепродукты.

Повышение цен на услуги (на 2,4%) увеличило инфляцию на 0,7 процентного пункта, на алкогольные напитки и табачные изделия (на 6,4%) - на 0,5 процентного пункта.

Рост цен торговли природным газом под влиянием динамики мировых цен на нефть повлиял на повышение цен на теплоэнергию (на 1,7%) и газ (на 10,2%), что вместе с ростом цен на твердое топливо (на 17,5%) повысило инфляцию на 0,4 процентного пункта.

Цены на электроэнергию после вступления в силу новых компонентов обязательной закупки и мощности снизились на 2,2%.

Рост цен на одежду и обувь на 3,8% был самым большим с 2007 года и повысил инфляцию на 0,2 процентного пункта.

Цены на продукты питания за 11 месяцев не изменились, благодаря снижению ставки НДС на местные овощи и фрукты и падению цен на продовольствие в мире. Больше всего подорожали хлеб и зерновые изделия, безалкогольные напитки и рыба, больше всего подешевели сахар, молочные продукты и фрукты.