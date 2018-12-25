Российский биатлонист Шипулин завершает карьеру из-за допинговых скандалов

Золотой призер сочинской Олимпиады - российский биатлонист Антон Шипулин объявил об уходе из большого спорта. На пресс-конференции в Москве во вторник, 25 декабря, он подтвердил сообщения о том, что рождественская гонка в немецком Гельзенкирхене, которая состоится 29 декабря, станет последней в его карьере.

Один из самых успешных мировых биатлонистов Шипулин объяснил свой предстоящий уход целым рядом причин, в первую очередь - преследованиями со стороны антидопинговых органов и недопуском на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2017 году.

"Я принял серьезное решение. Причина - прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были хорошо готовы, время и возраст подходили для удачного выступления. Но по ряду причин мы не поехали. Я отдохнул, у меня были проблемы со здоровьем. В этом году мы решили продолжать выступать, но, к сожалению, из-за последней ситуации, когда полиция в Австрии начала нас подозревать, у меня совершенно опустились руки", - сказал на пресс-конференции спортсмен.

Расследование в Австрии

Антон Шипулин объявил об уходе из большого спорта менее чем через две недели после того, как австрийская полиция посетила российскую команду по биатлону на Кубке мира в Хохфильцене. Международный союз биатлонистов (IBU) позднее сообщил, что австрийские власти проводят расследование в отношении десяти членов российской команды в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году.