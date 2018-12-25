Трампа обвинили в погружении США в хаос

Продолжается бюджетный спор президента США Дональда Трампа и конгрессменов-демократов, из-за которого частично прекратили работу госучреждения. "В канун Рождества президент Трамп погружает страну в хаос", - сказано в совместном заявлении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси, опубликованном в понедельник, 24 декабря.

Как говорится в тексте, "разные представители одного Белого дома говорят противоположные вещи по поводу того, с чем президент согласится, а с чем не согласится" ради того, чтобы восстановить работу федеральных учреждений. Невозможно разобраться в том, какую именно позицию занимает Белый дом, указывают Шумер и Пелоси.

Трамп назвал позицию демократов "безумием"

В тот же день Трамп в свойственном ему стиле пожаловался на взаимонепонимание с демократами.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

"Совсем один я в Белом доме (о, горе мне) жду, когда возвратятся демократы, чтобы договориться по поводу крайне необходимой безопасности на границе", - написал президент США у себя в Twitter.

Он назвал позицию демократов "безумием", написав, что их отказ от договора по проекту бюджета "будет стоить нашей стране больше денег, чем пограничная стена, о которой мы все говорим".

Ранее, 21 декабря, Конгресс США не утвердил проект из-за разногласий в связи с требованием Трампа выделить бюджетные средства в размере 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы соглашаются выделить лишь 1,3 млрд. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали проект.