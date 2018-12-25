В Золитуде водитель не пропускал "Скорую", пока не выбежали разъяренные жители дома

"Противостояние" длилось около минуты: шофер не обращал внимание на проблесковые маячки и сирену. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы к ним не поспешили, судя по всему, живущие в одном из домов мужчины.

По кадрам видно, что они были настолько возмущены происходящим, что выбежали буквально в чем были, несмотря на мороз. Испуганный водитель сразу же дал ход назад, чтобы медики смогли проехать. Причем для разрешения ситуации ему надо было сдать назад всего пару десятков метров.