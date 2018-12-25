В Золитуде водитель принципиально не пропускал "Скорую", пока не выбежали разъяренные жители дома

"Противостояние" длилось около минуты: шофер не обращал внимание на проблесковые маячки и сирену. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы к ним не поспешили, судя по всему, живущие в одном из домов мужчины.

По кадрам видно, что они были настолько возмущены происходящим, что выбежали буквально в чем были, несмотря на мороз. Испуганный водитель сразу же дал ход назад, чтобы медики смогли проехать. Причем для разрешения ситуации ему надо было сдать назад всего пару десятков метров.

"Надеюсь этот товарищ посмотрит на себя со стороны" - подписал автор поста.