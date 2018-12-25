В среду ожидается оттепель до +5 градусов

Ночью в западных районах страны возможны небольшие кратковременные дожди, на остальной территории осадков будет больше, на востоке увеличится толщина снежного покрова. Утром облачность уменьшится, дороги сильно обледенеют.

Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются лишь местами, в основном в восточных районах.

Скорость западного, северо-западного ветра в порывах усилится до 9-14 м/сек., местами на морском побережье - до 17 м/сек. На востоке Латвии ожидается метель.

Температура воздуха - от 0 до +5 градусов.