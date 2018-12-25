Обновление Apple лишило пользователей iPhone связи
25 декабря 2018, 18:33
Компания Apple выпустила на днях обновление операционной системы iOS 12.1.2. После установки апдейта все больше пользователей iPhone начали жаловаться на проблемы с сотовой связью.
В описании к обновлению Apple говорит, что оно призвано исправить проблему с сотовой связью в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, пишет ferra.ru. Однако, вместо исправления в Турции теперь проблема распространилась и на остальные страны на всех континентах. Усугубляет ситуацию то, что после перезагрузки некоторые устройства не активируются. Также есть жалобы на подключение по Wi-Fi.
Жалобы в социальных сетях есть из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Компания Apple пока не комментировала проблему.