Волочкова встала на защиту Собчак, повздорившей со Шнуровым

Напомним, что на днях Ксения Собчак в форме матерного стихотворения ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который высказался по поводу слухов о ее возможном разводе с Максимом Виторганом.

"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", — написала телеведущая в инстаграме.

Кроме того, Собчак попросила всех интересующихся оставить ее семью в покое, а также прихватить с собой "в дорогу" Сергея Шнурова.

Ранее скандальный шоумен опубликовал в социальных сетях стих, в котором прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем, актером Максимом Виторганом.

"Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! // Под свет софитов сами выставляли, // всю жизнь свою, фигуры и фасоны, // семью, потом вдруг удивляются…", — заявил Шнур в инстаграме.

Шнуров упрекнул Ксению в том, что она сама выносит на публику подробности семейной жизни, а затем "удивляется", почему к ее персоне так много внимания:

"И разместив очередное фото смело, // Сопроводим послание от Ошо, // Подписчику дают понять, — не ваше дело, // Живите своей жизнью, мой хороший".

Тогда ответ Собчак не заставил себя ждать. В комментариях к публикации она заявила, что медиаперсоны сами устанавливают рамки того, что можно обсуждать, а что находится под запретом. При этом Ксения язвительно отметила, что Шнуру как публичной личности должно быть об этом известно.

"Друг мой, "медиаперсоны" просто ставят рамки того, что на потребу, а что — не ваше дело. Тебе как никому известен этот незамысловатый прием", — написала она.

Слухи о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган могут развести, появились в СМИ недавно. Пользователи инстаграма обратили внимание на то, что супруги стали публиковать фотографии без обручальных колец. Собчак приписывают роман с недавно разведенным режиссером Константином Богомоловым.