Ургант позвал рэперов и всех остальных в новогоднее "голубое братство"

По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался "клубом для избранных". "И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов", — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 1990-е.