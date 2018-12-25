Москва расширила санкции против Киева

Россия расширила санкции против физических и юридических лиц Украины. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Twitter.

По словам премьер-министра, он подписал соответствующее постановление.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - утверждает Медведев.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 25, 2018

Как следует из документа, обнародованного пресс-службой правительства РФ, перечень "расширен в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций". Речь идет минимум о семи новых компаниях и 245 гражданах.

Так, в реестр включены объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины "Укроборонпром", занимающийся экспортом и импортом продукции военного и двойного назначения "Укрспецэкспорт", принадлежащий украинскому правительству "Укрэксимбанк", акционерное общество "Центрэнерго", а также страховая группа "ТАС".

В числе новых фигурантов списка - мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-глава правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф.