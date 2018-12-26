Ср, 26.12.2018
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В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы

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Скорая помощь в США. Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В США на жилые дома в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота упал небольшой самолет. В результате инцидента погиб минимум один человек. Об этом сообщает CNN в среду, 26 декабря.

Как рассказал на пресс-конференции ответственный за ликвидацию чрезвычайных ситуаций представитель городской администрации Риган Смит, инцидент упал около 17:00 по местному времени 25 декабря.

Он не уточнил, о каком именно самолете идет речь. Также он добавил, что есть риск увеличения числа жертв. Что касается погибшего, то им оказался пилот самолета.

Также известно, что из-за падения самолета повреждены четыре жилых дома. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

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