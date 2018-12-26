В Латвии началась оттепель

С утра после снижения облачности температура воздуха немного понизилась, дороги могут быть скользкими.

Толщина снежного покрова в Гулбене и Резекне составляет 16 и 17 сантиметров, на большей части территории страны она сократилась до 0-8 сантиметров. Снег полностью растаял на западном побережье Курземе.

Прогнозируется, что порывы северо-западного ветра в Латвии в среду достигнут скорости 10-15 метров в секунду.

Выглянет солнце, в восточной части страны возможны кратковременные осадки.

Днем температура воздуха будет примерно такой же, как и ночью - от нуля до +5 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, северо-западный ветер усилится до 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +4 градуса.