Ср, 26.12.2018
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Роскошно и с размахом: так праздную Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

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ФОТО: AP/Scanpix

Люди по всему миру празднуют Рождество, и, как оказалось, праздник отмечают и в тюрьмах!

В женской тюрьме Рио-де-Жанейро заключенные решили вспомнить религиозные события, произошедшие перед и после Рождества - они украсили свои камеры и даже создали театральное представление.

С помощью различных атрибутов женщины изображали мучеников и славили Иисуса Христа, а также в этюдах обыграли библейские события. 

Галерея: Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

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