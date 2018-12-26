Роскошно и с размахом: так праздную Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро
26 декабря 2018, 11:26
Люди по всему миру празднуют Рождество, и, как оказалось, праздник отмечают и в тюрьмах!
В женской тюрьме Рио-де-Жанейро заключенные решили вспомнить религиозные события, произошедшие перед и после Рождества - они украсили свои камеры и даже создали театральное представление.
С помощью различных атрибутов женщины изображали мучеников и славили Иисуса Христа, а также в этюдах обыграли библейские события.
Галерея: Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро