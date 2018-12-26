Люди начали сбор средств, чтобы молодой человек смог заплатить за три разбитых Ferrari

Известно, что молодой человек в 2018 году бросил колледж, чтобы помочь своей одинокой матери справиться с семейным бизнесом - магазином.

В один из дней он возвращался после ночной работы, заснул за рулем, и врезался в три Ferrari, которые принадлежали группе друзей, стоявших неподалеку.

Как сообщает BBC, молодой человек сразу понял, что попал в передрягу, но больше всего переживал, что придется сообщать об этом матери, которая и так не очень хорошо себя чувствовала.

Подсчитано, что ремонт трех машин обойдется тайваньцу в 12 млн тайваньских долларов (340 тысяч евро). При месячной зарплате в 36 тысяч тайваньских долларов Линь Чиньсяну пришлось бы копить на ремонт 28 лет.

ФОТО: New Taipei City Police Department

Однако то, что произошло после ДТП, не могли прогнозировать ни молодой тайванец Линь Чиньсян, ни его мать, ни владельцы Ferrari.

Когда информация об аварии появилась в СМИ, десятки людей позвонили в полицейский участок, куда поступило дело, и предложили заплатить часть суммы за ремонт. Некоторые пришли в магазин семьи, чтобы передать деньги.