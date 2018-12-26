Люди начали сбор средств, чтобы молодой человек смог заплатить за три разбитых Ferrari

На Тайване некий 20-летний молодой человек из-за переработки на несколько секунд уснул за рулем, в результате чего врезался в три автомобиля марки Ferrari.
Известно, что молодой человек в 2018 году бросил колледж, чтобы помочь своей одинокой матери справиться с семейным бизнесом - магазином.
В один из дней он возвращался после ночной работы, заснул за рулем, и врезался в три Ferrari, которые принадлежали группе друзей, стоявших неподалеку.
Как сообщает BBC, молодой человек сразу понял, что попал в передрягу, но больше всего переживал, что придется сообщать об этом матери, которая и так не очень хорошо себя чувствовала.
Подсчитано, что ремонт трех машин обойдется тайваньцу в 12 млн тайваньских долларов (340 тысяч евро). При месячной зарплате в 36 тысяч тайваньских долларов Линь Чиньсяну пришлось бы копить на ремонт 28 лет.
Однако то, что произошло после ДТП, не могли прогнозировать ни молодой тайванец Линь Чиньсян, ни его мать, ни владельцы Ferrari.
Когда информация об аварии появилась в СМИ, десятки людей позвонили в полицейский участок, куда поступило дело, и предложили заплатить часть суммы за ремонт. Некоторые пришли в магазин семьи, чтобы передать деньги.
Размеры пожертвований были разными - от 3,5 евро до 6700 евро. Всего же до Рождества удалось собрать около 21 тыс. евро. Как сообщает BBC, были люди, которые обращались к владельцам Ferrari с просьбой не требовать компенсацию за причиненный ущерб в ДТП, однако один из них ответил, что слишком много работал для того, чтобы позволить себе такой автомобиль, поэтому хочет получить денежные средства за нанесенный ущерб. Однако стоит отметить, что все владельцы разбитых Ferrari проявили отзывчивость и позволили 20-летнему парню выплачивать компенсацию по частям.