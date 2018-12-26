"Почти как люди": На московских улицах снова замечены пьяные птицы

Из-за резкого перепада температур в столице России забродили ягоды рябины. Поэтому в городе можно встретить опьяневших птиц - свиристелей и снегирей.
Эксперты отмечают, что печень птиц не способна переваривать алкоголь, именно поэтому они быстро "отключаются".
На проблему обратили внимание сотрудники Биологического музея имени Тимирязева. По их словам, в Москве уже неоднократно были замечены лежащие на земле птицы без особых признаков жизни.
"И вот уже "пьяные" свиристели валяются на земле, иногда перед этим устроив пьяные потасовки с хохлатыми сородичами. Они почти как люди", - рассказали в музее.
"Из жалости их подбирают домой (и зря), через несколько часов птицы оживают", — отмечают орнитологи. Они советуют в подобных случаях класть свиристелей или снегирей в коробку и относить в тёмное укромное место, а не домой.