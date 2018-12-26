"Почти как люди": На московских улицах снова замечены пьяные птицы

Эксперты отмечают, что печень птиц не способна переваривать алкоголь, именно поэтому они быстро "отключаются".

На проблему обратили внимание сотрудники Биологического музея имени Тимирязева. По их словам, в Москве уже неоднократно были замечены лежащие на земле птицы без особых признаков жизни.

"И вот уже "пьяные" свиристели валяются на земле, иногда перед этим устроив пьяные потасовки с хохлатыми сородичами. Они почти как люди", - рассказали в музее.