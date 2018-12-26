Чт, 27.12.2018
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Погода на 27 декабря: туман и небольшие осадки

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Туман над Даугавой

ФОТО: Indra

В среду вечером на дорогах снова начнется обледенение, в свою очередь в четверг, 27 декабря, во многих местах Латвии будет туманно. Ожидается также небольшой дождь и снег, прогнозируют синоптики. 

Туманно будет в четверг утром и днем в западной и центральной части Латвии, а позже - на востоке страны. Туманная погода сохранится до конца недели. 

27 декабря ветер стихнет, будет пасмурно, во многих областях Латвии пройдет дождь, а на востоке страны - снег.

Теплее всего будет на побережье Курземе  - от +3 до +5 градусов, в свою очередь на востоке страны будет прохладнее - до -1 градуса.

В Риге ожидаются небольшие осадки, слабый южный ветер, из-за тумана ухудшится видимость. Температура воздуха в Риге ожидается в пределах от 0 до +3 градусов.

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