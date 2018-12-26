Погода на 27 декабря: туман и небольшие осадки

Туманно будет в четверг утром и днем в западной и центральной части Латвии, а позже - на востоке страны. Туманная погода сохранится до конца недели.

27 декабря ветер стихнет, будет пасмурно, во многих областях Латвии пройдет дождь, а на востоке страны - снег.

Теплее всего будет на побережье Курземе - от +3 до +5 градусов, в свою очередь на востоке страны будет прохладнее - до -1 градуса.