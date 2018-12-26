Погода на 27-е декабря: туман и небольшие осадки
26 декабря 2018, 14:53
В среду вечером на дорогах снова начнется обледенение, в свою очередь в четверг, 27 декабря, во многих местах Латвии будет туманно. Ожидается также небольшой дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Туманно будет в четверг утром и днем в западной и центральной части Латвии, а позже - на востоке страны. Туманная погода сохранится до конца недели.
27 декабря ветер стихнет, будет пасмурно, во многих областях Латвии пройдет дождь, а на востоке страны - снег.
Теплее всего будет на побережье Курземе +3..+5 градусов, в свою очередь на востоке страны будет прохладнее - до -1 градуса.
В Риге ожидаются небольшие осадки, слабый южный ветер, из-за тумана ухудшится видимость. Температура воздуха в Риге ожидается в пределах от 0 до +3 градусов.