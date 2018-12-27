Линда Лин рассказала о болезни, с которой боролась 14 лет
Латвийская певица Линда Лин в социальных сетях опубликовала рассказ о том, как ей удалось победить вегетососудистую дистонию, с которой она боролась 14 лет. Линда также дала советы другим жертвам этой болезни.
Как призналась певица, она на протяжении многих лет получала письма с вопросами о вегетососудистой дистонии нервной системы и о том, как с этой болезнью справиться. Поэтому Линда решила поделиться своим опытом публично.
"Я не медик, и это не панацея и не призыв к дискуссии, это только мой опыт - то, через что я интуитивно и познавательно проходила в течение 14 лет. Но я знаю одно:
никто не знает лучше, чем мы сами, как мы себя чувствуем, и никто не может позаботиться о здоровье, как это сделаем мы сами, поэтому - консультируйтесь с врачами, но доверяйте СЕБЕ.
В настоящее время происходят очень большие изменения в системе здравоохранения и в области холицистической медицины и well-being. С целью увидеть симптомы как результат целой цепочки процессов и найти причину, а не только лечить болезнь. Ищите, читайте, пробуйте, не сдавайтесь!"
Вот несколько советов от Линды страдающим вегетососудистой дистонией:
- Первое, что нужно сделать - упорядочить дневной режим: по меньшей мере 7 часов сна, по меньшей мере 3 раза в неделю движение (все равно - йога, бег, лыжи, танцы, правило только одно: чтобы нравилось); полноценное питание с ограничением переработанных продуктов, загрязняющих организм так, что естественная очистка не может произойти и по цепочке рушатся все системы, первыми обычно - система пищеварения и вегетативная нервная система. По возможности надо есть биологически чистую пищу собственного приготовления, сказать "нет" глютену (всему, что из пшеницы и ржи) и потреблять как можно меньше сахара (в особенности рафинированных сладостей). Налегайте на фрукты и овощи всех цветов, особенно зеленые. Клетчатка и витамины! Большая часть гормонов счастья (серотонин, допамин и др.), недостаток которых связан с хрупкой эмоциональной системой/депрессией, производится не в мозге, а в нашем "втором мозге" - в кишечнике.
Фотогалерея: Линда Лин и Рихард Либиетис. "Интроверсии. Концерт в полумраке"
- Во-вторых, необходимо провести анализ крови: общий, на автоиммунные процессы, на воспаления, проверить функцию щитовидной железы и других гормонов, проверить уровень витамина D (очень часто его отсутствие вызывает ряд других проблем) и наличие тяжелых металлов, баланс кислот омега-3 и омега-6.
- Третье - понимать ментальные/психологические причины. Эта "болезнь" не только физическая, она - последствие стиля жизни, многолетнего эмоционального фона и внутренних противоречий. Сначала нужно привести в порядок тело, чтобы ему было легче и чтобы снизить деструктивное воздействие на него (недостаток сна, физической активности, замеддление обмена веществ, плохое питание). А затем надо взглянуть на другую сторону медали и спросить: "Что меня в жизни не удовлетворяет?". Потому что, в сущности, такая телесная реакция - ответ на внутренние противоречия - хочу это, но не могу/нельзя. Или не хочу этого, а надо, потому что есть обязанность, статус и т. д. Если мы продолжаем действовать против себя, запускается процесс автоиммунных нарушений. Надо понимать и осознавать себя. Надо принимать свои теневые стороны и позволить себе реализовать свои таланты. Лучше, чем психотерапия, тут ничто не поможет. Только надо найти своего человека, которому сможете полностью довериться, с кем будете чувствовать себя уверенно и понимать, что происходит прогресс.
Фотогалерея: Линда Лин выступила в концертном зале Palladium
- Четвертое. Время от времени важно проводить ревизию круга общения, пересматривать отношения, в которых находитесь... Поддерживающие, позитивно настроенные, направленные на развитие люди, которые способны любить и получать любовь - а это служит нашему взимообогащению - являются нашими союзниками!
- Пятое - медитация. Любая духовная практика. Собирать себя по частичкам после эмоциональных потрясений, жить, дышать, полагаться на других... Первый год будет трудным. Будет казаться, что это никогда не кончится и что жизнь никогда не будет такой, как прежде. В каком-то смысле так и есть. Тебе всегда придется первым делом заботиться о себе, прежде чем позаботиться о других... Пусть нам удастся быть здоровыми и счастливыми!