Линда Лин рассказала о болезни, с которой боролась 14 лет

Как призналась певица, она на протяжении многих лет получала письма с вопросами о вегетососудистой дистонии нервной системы и о том, как с этой болезнью справиться. Поэтому Линда решила поделиться своим опытом публично.

"Я не медик, и это не панацея и не призыв к дискуссии, это только мой опыт - то, через что я интуитивно и познавательно проходила в течение 14 лет. Но я знаю одно:

никто не знает лучше, чем мы сами, как мы себя чувствуем, и никто не может позаботиться о здоровье, как это сделаем мы сами, поэтому - консультируйтесь с врачами, но доверяйте СЕБЕ.

В настоящее время происходят очень большие изменения в системе здравоохранения и в области холицистической медицины и well-being. С целью увидеть симптомы как результат целой цепочки процессов и найти причину, а не только лечить болезнь. Ищите, читайте, пробуйте, не сдавайтесь!"

Вот несколько советов от Линды страдающим вегетососудистой дистонией:

Первое, что нужно сделать - упорядочить дневной режим: по меньшей мере 7 часов сна, по меньшей мере 3 раза в неделю движение (все равно - йога, бег, лыжи, танцы, правило только одно: чтобы нравилось); полноценное питание с ограничением переработанных продуктов, загрязняющих организм так, что естественная очистка не может произойти и по цепочке рушатся все системы, первыми обычно - система пищеварения и вегетативная нервная система. По возможности надо есть биологически чистую пищу собственного приготовления, сказать "нет" глютену (всему, что из пшеницы и ржи) и потреблять как можно меньше сахара (в особенности рафинированных сладостей). Налегайте на фрукты и овощи всех цветов, особенно зеленые. Клетчатка и витамины! Большая часть гормонов счастья (серотонин, допамин и др.), недостаток которых связан с хрупкой эмоциональной системой/депрессией, производится не в мозге, а в нашем "втором мозге" - в кишечнике.

Фотогалерея: Линда Лин и Рихард Либиетис. "Интроверсии. Концерт в полумраке"

Во-вторых, необходимо провести анализ крови: общий, на автоиммунные процессы, на воспаления, проверить функцию щитовидной железы и других гормонов, проверить уровень витамина D (очень часто его отсутствие вызывает ряд других проблем) и наличие тяжелых металлов, баланс кислот омега-3 и омега-6.

необходимо провести анализ крови: общий, на автоиммунные процессы, на воспаления, проверить функцию щитовидной железы и других гормонов, проверить уровень витамина D (очень часто его отсутствие вызывает ряд других проблем) и наличие тяжелых металлов, баланс кислот омега-3 и омега-6. Третье - понимать ментальные/психологические причины. Эта "болезнь" не только физическая, она - последствие стиля жизни, многолетнего эмоционального фона и внутренних противоречий. Сначала нужно привести в порядок тело, чтобы ему было легче и чтобы снизить деструктивное воздействие на него (недостаток сна, физической активности, замеддление обмена веществ, плохое питание). А затем надо взглянуть на другую сторону медали и спросить: "Что меня в жизни не удовлетворяет?". Потому что, в сущности, такая телесная реакция - ответ на внутренние противоречия - хочу это, но не могу/нельзя. Или не хочу этого, а надо, потому что есть обязанность, статус и т. д. Если мы продолжаем действовать против себя, запускается процесс автоиммунных нарушений. Надо понимать и осознавать себя. Надо принимать свои теневые стороны и позволить себе реализовать свои таланты. Лучше, чем психотерапия, тут ничто не поможет. Только надо найти своего человека, которому сможете полностью довериться, с кем будете чувствовать себя уверенно и понимать, что происходит прогресс.

Фотогалерея: Линда Лин выступила в концертном зале Palladium