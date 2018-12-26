Культовая сцена из фильма "Один дома" оказалась ненастоящей

Американский актер и сценарист Сет Роген рассказал, что в фильме "Один дома" знаменитая сцена с доставщиком пиццы, и ряд других вводят в заблуждение зрителей. В первой и второй частях рождественской комедии герой смотрит отрывок фильма "Ангелы с грязными душами", которого на самом деле не существует. Об этом пишет The Independent.
Как сообщает издание Korrespondent.net, оказалось, что ряд эпизодов из мнимого фильма были сняты специально для сцен комедии "Один дома".
Также Роген отметил, что существует фильм "Ангелы с грязными лицами" 1938 года. Брутальные эпизоды вымышленной ленты создавались, как аллюзия к этому фильму.
Заявление сценариста опечалило многих поклонников картины, которые верили в существование фильма. Сцена с эпизодом из негом является одной из самых цитируемых.
Ранее сообщалось, что комедия "Один дома" получит продолжение. В настоящее время идут поиски режиссера картины.