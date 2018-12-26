Культовая сцена из фильма "Один дома" оказалась ненастоящей

Американский актер и сценарист Сет Роген рассказал, что в фильме "Один дома" знаменитая сцена с доставщиком пиццы, и ряд других вводят в заблуждение зрителей. В первой и второй частях рождественской комедии герой смотрит отрывок фильма "Ангелы с грязными душами", которого на самом деле не существует. Об этом пишет The Independent.