Рижское "Динамо" в упорной борьбе обыграло "Нефтехимик"

Рижане создали опасный момент уже на первой минуте игры, но Мартиньш Дзиеркалс не смог реализовать свой шанс после блестящей передачи Линуса Виделля.

Первый период прошёл на высоких скоростях и время пролетело незаметно. Жаль только, что голов зрители так и не увидели.

Второй период практически полностью прошёл под диктовку гостей. Хоккеисты «Нефтехимика» создали несколько опаснейших моментов у наших ворот, но Тимур Билялов справился со всеми из них. У обеих команд была возможность поиграть в большинстве, но ни одна из команд не смогла воспользоваться этим преимуществом. Как итог — 0:0 после второго периода.

В заключительном периоде команды тоже не спешили забивать, хотя, стоит отметить, что опасные моменты и удары по воротам всё-таки были.

За 9 минут до конца основного времени счёт в матче открыл Рихард Маренис, для которого этот гол стал вторым в КХЛ. Позже Сотниекс удвоил преимущество рижан и установил окончательный счёт в матче.

Стоит отметить великолепную игру в воротах Тимура Билялова, которы ни раз выручал «Динамо» от неминуемого гола.