Рижское "Динамо" в упорной борьбе обыграло "Нефтехимик"

Рижское "Динамо" в очень сложном поединке одержало победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Голы на счету Рихарда Марениса и Кристапса Сотниекса.
Рижане создали опасный момент уже на первой минуте игры, но Мартиньш Дзиеркалс не смог реализовать свой шанс после блестящей передачи Линуса Виделля.
Первый период прошёл на высоких скоростях и время пролетело незаметно. Жаль только, что голов зрители так и не увидели.
Второй период практически полностью прошёл под диктовку гостей. Хоккеисты «Нефтехимика» создали несколько опаснейших моментов у наших ворот, но Тимур Билялов справился со всеми из них. У обеих команд была возможность поиграть в большинстве, но ни одна из команд не смогла воспользоваться этим преимуществом. Как итог — 0:0 после второго периода.
В заключительном периоде команды тоже не спешили забивать, хотя, стоит отметить, что опасные моменты и удары по воротам всё-таки были.
За 9 минут до конца основного времени счёт в матче открыл Рихард Маренис, для которого этот гол стал вторым в КХЛ. Позже Сотниекс удвоил преимущество рижан и установил окончательный счёт в матче.
Стоит отметить великолепную игру в воротах Тимура Билялова, которы ни раз выручал «Динамо» от неминуемого гола.
Следующий матч «Динамо» проведёт 28 декабря против нижегородского «Торпедо», а 30 декабря против московского «Динамо». Новый год подопечные Анкипанса начнут с матчей на выезде.