Политики прогнозируют прогресс в формировании правительства в начале января

Председатель национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Райвис Дзинтарс сказал, что на этих выходных официальных переговоров между партиями не было, и больше прогресса в переговорах может быть в начале января, когда возобновятся официальные консультации.

Сопредседатель объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что формальные переговоры между партиями пока не запланированы, и, вероятно, переговоры возобновятся после новогодних выходных.

Однако, по словам Павлютса, неофициальные консультации между политиками продолжались и в праздники, хотя никаких новых поворотов нет, продолжаются лишь попытки договориться о формате правительства под руководством "Нового Единства". "Если бы не было шагов "KPV LV" по выдвижению конкретных персоналий, правительство, вероятно, уже считалось бы сформированным. Но мы столкнулись с известными препятствиями, и надо получить ясность, как двигаться вперед", - сказал Павлютс.

"Есть четкое ядро из 50 голосов, и это отличная основа, чтобы строить дальше", - добавил Павлютс, не прокомментировав, каким образом можно получить дополнительные голоса в парламенте.

Он не располагает информацией, назначены ли в четверг или в пятницу встречи партий с президентом Раймондом Вейонисом.