Каковы шансы Шнурова и Бузовой поехать на "Евровидение"?

Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, одинакова. Оба исполнителя могут отправиться на конкурс с вероятностью в 14 процентов.

Однако главными претендентами букмекеры называют других артистов: финалистку "Фабрики звезд-5" Юлианну Караулову и певицу Manizha. Вероятность этого события составляет около 20 процентов.

По оценкам экспертов, достаточно высокие шансы отправиться на конкурс у хип-хоп-исполнителей Басты (Василий Вакуленко) и Элджея, а также певиц Монеточки и Гречки.

Напомним, 64-й музыкальный конкурс состоится в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года. На "Евровидении-2018" победу одержала певица Нетта Барзилай с песней Toy ("Игрушка").