Ср, 26.12.2018
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Путин: Россия провела успешный запуск сверхзвуковой ракеты "Авангард"

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Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Минобороны России провело успешный пуск ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, о котором президент Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году.  Путин лично дал команду приступить к испытаниям в Национальном центре управления обороной, сообщает meduza.io.

"Это даже событие не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов.... Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас", — цитирует Путина "Интерфакс".

Пуск был произведен из Оренбургской области; ракета поразила условную цель в Камчатском крае. "Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард“ на вооружение РВСН", — заявили в Кремле.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

Напомним, что в 2018 году США объявили о планах выйти из договора с Россией о запрете ракет средней и меньшей дальности — под предлогом, что РФ нарушает его условия (Россия это отрицает). Путин заявил, что если США решили, что должны иметь такое оружие, то и Россия займется его созданием.

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