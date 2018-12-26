Путин: Россия провела успешный запуск сверхзвуковой ракеты "Авангард"

"Это даже событие не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов.... Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас", — цитирует Путина "Интерфакс".

Пуск был произведен из Оренбургской области; ракета поразила условную цель в Камчатском крае. "Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард“ на вооружение РВСН", — заявили в Кремле.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.