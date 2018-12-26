Путин: Россия провела успешный запуск сверхзвуковой ракеты "Авангард"

Минобороны России провело успешный пуск ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, о котором президент Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Путин лично дал команду приступить к испытаниям в Национальном центре управления обороной, сообщает meduza.io.
"Это даже событие не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов.... Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас", — цитирует Путина "Интерфакс".
Пуск был произведен из Оренбургской области; ракета поразила условную цель в Камчатском крае. "Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард“ на вооружение РВСН", — заявили в Кремле.
Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.
Напомним, что в 2018 году США объявили о планах выйти из договора с Россией о запрете ракет средней и меньшей дальности — под предлогом, что РФ нарушает его условия (Россия это отрицает). Путин заявил, что если США решили, что должны иметь такое оружие, то и Россия займется его созданием.